В ЕС хотят ограничить роль России в поставках сжиженного газа: что предложили Трампу

Европейский Союз мог бы сократить потребления российского сжиженного природного газа (СПГ) за счет импорта из Америки. Соответствующую идею избранному президенту США Дональду Трампу озвучила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она коснулась указанной темы во время недавнего телефонного разговора с республиканцем, обратили внимание в Bloomberg. Об этом звонке и поздравлении Трампа с победой глава ЕК сообщила 8 ноября.

СПГ, как сказала она, "является одной из тем, которые мы затронули".

"Мы по-прежнему получаем много СПГ через Россию, из России. И почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле и снижает наши цены на энергоносители", – указала фон дер Ляйен.

Судя по ее словам, во время телефонной беседы детально эту тему они не разбирали. "Это то, что мы можем обсудить", – отметила политик.

США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, но импорт из Российской Федерации – на втором месте.

В Bloomberg заявили, что в 2024-м, если сравнивать с прошлым годом, объемы закупленного Европой российского сжиженного природного газа выросли. Западная Европа уже получила от РФ больше СПГ, чем за весь 2023 год.

Западные санкции ударили лишь по российскому заводу Arctic LNG 2, но на действующий "Ямал СПГ" не распространяются никакие ограничения. Этот газ направляется в основном во Францию, Испанию и Бельгию. Отчасти это связано с долгосрочными контрактами на поставку.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября Соединенные Штаты ввели санкции против около 400 человек и организаций, помогающих РФ в поставках передовых технологий и оборудования. В обновленный список попали представители 17 стран (в том числе из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции, ОАЭ).

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