В ЕС бросили вызов Visa и Mastercard: создана новая крупная платежная система

В Европейском Союзе разработали собственную платежную систему, которая призвана заменить разработки финансовых компаний Visa и Mastercard. Проект Wero создали при поддержке 16 крупных банков и платежных компаний, включая BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline.

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Как сообщает Bloomberg, новая платежная система уже разворачивается в большей части Западной Европы. Платформа в конечном итоге позволит рассчитываться, используя свой собственный банковский счет вместо Visa или Mastercard, что может стоить компаниям миллиарды долларов в виде комиссий, которые они получают от европейских продавцов. Кроме того, Европы стремится вырваться из зависимости от США в вопросах финансовой инфраструктуры.

"Visa и Mastercard, будучи такими большими, имеют в своих руках большую власть над рынком", – сказала генеральный директор European Payments Initiative Мартина Ваймерт.

Именно European Payments Initiative занималась разработкой Wero. Цель проекта – создать "альтернативу международным решениям, чтобы предложить европейским игрокам и потребителям европейский выбор".

Wero предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет составить конкуренцию Visa и Mastercard, которые вместе обрабатывают десятки триллионов долларов по всему миру каждый год. Ваймерт признала, что "было бы очень самонадеянно" называть фирму претендентом.

"Мы своего рода стартап", – сказала она. Однако Ваймерт признала, что Wero уже заручилась 500 млн евро инвестиций от спонсоров и готовой клиентской базой от банков-участников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ближайшие шесть лет Mastercard откажется от такого аттрибута пластиковых карт как номер. В компании планируют заменить привычные 16-значные номера токенизацией.

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