Номера банковских карт исчезнут навсегда: как ими пользоваться дальше

В ближайшие шесть лет платежный гигант Mastercard откажется от такого аттрибута пластиковых карт как номер. В компании планируют заменить привычные 16-значные номера токенизацией.

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Революционное обновление планируют запустить не позже 2030 года, заявили в Mastercard. В компании отметили, что технология токенизации используется для защиты 25% всех транзакций в мире, а масштабы ее внедрения растут на 50% каждый год.

"Сегодня Mastercard объявила о своем видении 100% токенизации электронной коммерции в Европе к концу десятилетия. Это подчеркивает глобальное обязательство постепенно отказаться от ручного ввода карт и сделать электронную коммерцию более безопасной и доступной для всех", – отметили в компании.

На этом фоне в Mastercard объяснили, что токенизация позволит отказаться от 16- и 19-значных номеров платежных карт. Их заменят безопасным токеном, что должно повысить кибербезопасность карт и их устойчивость перед онлайн-мошенниками. Чтобы исключить ручной ввод карты, Mastercard упростит встраивание на сайты торговых точек метод оплаты Click to Pay и позволит партнерам банков помогать людям регистрировать свои карты.

Кроме того, в ближайшем будущем могут исчезнуть такой метод защиты данных как пароли и одноразовые коды. Вместо этого Mastercard планирует ввести аутентификацию по биометрическим данным, которые будут считывать мобильные устройства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Украинцы активно пользуются безналичными операциями, выполняя в среднем 90 транзакций с платежными картами и 41 кредитный перевод в течение полугода. Эта тенденция выходит за рамки стран Европы, превосходя такие страны, как Франция и Германия. Такая тенденция способствует повышению финансовой прозрачности и созданию новых финансовых сервисов.

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