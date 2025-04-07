В "Доме-монстре" в Киеве продают квартиру за $1,5 млн: как выглядит изнутри и почему такая цена. Видео

В центре Киева выставили на продажу квартиру немалых размеров за солидную сумму – 1,48 млн долларов (60,76 млн гривен по актуальному курсу). Кроме собственно расположение, такую цену можно объяснить

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Объявление о продаже можно найти на популярном украинском портале объявлений. Двухкомнатная квартира площадью 178 кв.м. расположена на 5 этаже по адресу ул. Грушевского, 9а (микрорайон Липки). В ее описании будущим владельцам предлагают:

большую светлую гостиную с разделенной зоной кухни и отдыха;

2 просторные "мастер-спальни";

прачечную;

гардероб.

Владелец гарантирует, что в отделке квартиры использовались только качественные материалы. Кроме того, меблировка и техника произведены известными мировыми брендами.

Следует отметить, что на продажу выставлены многие квартиры в этом ЖК. Цена на них тоже "кусается" - от 1,1 млн до 7,5 млн долларов:

Что известно о самом ЖК?

Жилой комплекс на Грушевского, 9а, расположен между Мариинским парком и Никольскими воротами Киевской крепости. Рядом – Верховная Рада и Офис президента Украины. На его сайте говорится, что это клубный дом закрытого типа.

Его прозвали "Домом-монстром" из-за нарушений во время строительства – здание оказалось слишком высоким для местности, на которой оно было возведено. Поэтому на склоне, где она расположена, появились трещины.

Застройщиком выступила Aurora Development. Архитекторы пытались воспроизвести стиль знаменитого "Дома-самолета" (ул. Мазепы,1), возведенного Иосифом Каракисом напротив, на Арсенальной площади, в 1934-1940 годах. Однако специалисты подвергли критике сооружение за этот псевдоисторический стиль (и этажность).

ЖК оборудован подземным паркингом на 300 машиномест и гостевым паркингом. С доступных услуг:

консьерж ;

; охрана , видеонаблюдение и сигнализация;

, видеонаблюдение и сигнализация; ресторан , фитнес-центр и СПА-салон;

, фитнес-центр и СПА-салон; бизнес-центр и конференц-зал.

Известно, что среди жителей ЖК отметились многие известные политики и публичные деятели. В частности, здесь была квартира у президента-беглеца Виктора Януковича, но фактически он там не проживал, поскольку тогда жил в резиденции "Межигорье".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львове выставили на продажу квартиру-студию за 34 тыс. долларов (свыше 1,4 млн. гривен). Жилье расположено в центре города, имеет собственный подвал, подогрев полов, обставленное мебелью и техникой.

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