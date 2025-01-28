Почти 1,5 млн гривен за 14 "квадратов": как выглядит "элитная" смарт-квартира во Львове

Во Львове выставили на продажу квартиру-студию за 34 тыс. долларов (свыше 1,4 млн гривен). Жилье расположено в центре города, имеет собственный подвал, подогрев полов, обставленное мебелью и техникой.

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Об этом говорится в опубликованном объявлении о продаже. Смарт-квартира находится на первом этаже трехэтажного дома в Галицком районе города, его площадь – 14 кв. м. Владелец перечислил следующие преимущества:

наличие евроремонта ;

; необходимая для проживания мебель и техника (в том числе бойлер и интернет);

(в том числе бойлер и интернет); отдельный вход из дворика;

под квартирой есть большой подвал ;

; проведен подогрев полов.

Подсчет OBOZ.UA показал, что цена "квадрата" в выставленной квартире в 1,5 выше среднерыночной. Исходя из указанной стоимости, 1 кв. м стоит 2428 доллара (около 100 тыс. грн), тогда как по данным портала ЛУН средняя цена квадратного метра на вторичном рынке во Львове по состоянию на январь 2025 года – 1500 долларов (около 63 тыс. грн).

То есть по местным меркам эта квартира является объективно дорогой. Хотя именно в Галицком районе недвижимость самая дорогая – 1800 долларов за "квадрат".

Отметим, что в Украине согласно строительным нормам минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 30 кв. м. Жилье, площадь которого меньше указанной, может считаться апартаментами, нежилым помещением.

Как уже сообщалось, с 21 января после месячного перерыва украинцам снова стали доступны услуги купли-продажи недвижимости. Это стало возможным после возобновления доступа в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и актуализации данных государственными и частными исполнителями после масштабной российской атаки хакерской на государственные реестры.

Также ранее OBOZ.UA уже писал, что в 2024 году украинцы приобрели более 1600 объектов недвижимости в Турции, став третьим среди иностранных покупателей. Минимальная стоимость жилья для получения вида на жительство составляет 200 тысяч долларов, а средняя цена квартиры в популярных регионах колеблется от 120 до 250 тысяч долларов.

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