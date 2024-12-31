В Дії запустили новую функцию по бронированию от мобилизации: кому пригодится

На портале государственных услуг Дія запустили новую услугу – аннулирование бронирования для военнообязанных работников предприятий. Она пригодится руководителям, которые исчерпали лимит на бронирование сотрудников от мобилизации и при этом хотят заменить одного забронированного на другого.

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Об этом 31 декабря сообщили в Дії. "Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому – онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна руководителям и уполномоченным лицам компаний", – говорится в сообщении.

Как аннулировать бронирование работника: инструкция для Дії

В первую очередь нужно авторизоваться на портале с электронной подписью юридического лица .

. Далее следует выбрать услугу " Аннулирование бронирования работников " или перейти на страницу по ссылке .

" или перейти на страницу по . На странице потребуется подать заявление с данными о работниках на разбронирование, проверить его и пописать электронной подписью.

Результат должен появиться в течение суток, уведомление придет на электронную почту, а также появится в личном кабинете.

"Обратите внимание, что податься на аннулирование можно раз в 30 дней. А если компания теряет статус критичности, то бронирование аннулируется автоматически", – добавили в Дії.

Напомним, 27 декабря в Украине возобновили процедуру бронирования работников предприятий через портал Дія. Услуга была временно недоступна из-за масштабной кибератаки россиян на государственные реестры Украины.

Как забронировать работника в Дії:

зарегистрироваться и авторизироваться в электронном кабинете на портале Дія;

в разделе "Услуги" выбрать "Бронирование работников";

проверить данные о компании;

заполнить данные о работниках, подаваемых на бронирование и подписать документы;

результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении "Резерв+" работника, которого бронирует предприятие.

Какие условия бронирования сотрудников:

зарплата с даты бронирования работника составляет не менее 20 тыс. грн. При этом предприятие самостоятельно подтверждает, что работник получает установленную зарплату и отмечает это в электронной системе, а дальнейшая проверка данных осуществляется автоматически через реестры.

предприятие имеет статус критичности. Если такой статус был обновлен, бронировать сотрудников можно на срок до 12 месяцев;

если статус критичности еще не обновлен, бронирование возможно на переходный период – до 28 февраля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, еще с 1 декабря в Украине изменили правила бронирования – предприятия могут бронировать работников только через портал Дія. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025, иначе переходный период бронирования закончится.

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