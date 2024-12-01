Украинцам изменили правила бронирования: как подать онлайн заявку и что нужно знать

С 1 декабря предприятия могут бронировать работников только через портал Дія, что значительно упрощает процес. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025, иначе переходный период бронирования закончится.

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Об этом рассказала министерша экономики Юлия Свириденко. Теперь предприятия могут забронировать работников быстрее, прозрачнее и с минимальными бюрократическими препятствиями.

Как работает бронирование через Дію

Процесс бронирования доступен руководителям предприятий или уполномоченных лиц и включает несколько шагов. А именно:

авторизация в электронном кабинете на портале Дія;

выбор услуги "Бронирование работников" в разделе "Услуги";

проверка данных о компании;

заполнение информации о работниках, которых планируется забронировать;

подписание документов электронной подписью.

После подачи заявки решение о бронировании появится в вашем электронном кабинете и в системе " Резерв+" работника в течение 72 часов. Условия бронирования работников:

заработная плата: работника можно забронировать при условии, что его зарплата с даты бронирования составляет не менее 20 тыс. грн (2,5 минимальной зарплаты);

работника можно забронировать при условии, что его зарплата с даты бронирования составляет (2,5 минимальной зарплаты); критичность предприятия :

: если предприятие обновило статус критичности, то работников можно забронировать на срок до 12 месяцев;

если статус критичности еще не обновлен, то бронирование возможно на переходный период – до 28 февраля 2025;

декларативный принцип: предприятие самостоятельно подтверждает, что работник получает установленную зарплату, и отмечает это в электронной системе. Дальнейшую проверку данных осуществляет система автоматически через реестры.

Обновление статуса критичности

Предприятия должны обновить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года. Для этого они должны соответствовать по меньшей мере трем критериям из восьми, включая два обязательных:

уровень средней зарплаты: средняя зарплата у компании (кроме коммунальных и государственных учреждений) должна быть не менее 20 тыс. грн по состоянию на 15 ноября 2024;

средняя зарплата у компании (кроме коммунальных и государственных учреждений) должна быть не менее по состоянию на 15 ноября 2024; отсутствие задолженности по налогам;

дополнительный критерий: выбирается предприятием из перечня, определенного правительственными постановлениями или отраслевыми правилами.

Для обновления критичности необходимо подготовить пакет документов и подать их в ОВА или профильное министерство. Преимущества новой системы

прозрачность и скорость: заявки рассматриваются за 72 часа , решение автоматически отображается в системе;

заявки рассматриваются за , решение автоматически отображается в системе; упрощение документооборота: предприятиям больше не нужно подтверждать выплаты самостоятельно – система проверяет данные автоматически;

предприятиям больше не нужно подтверждать выплаты самостоятельно – система проверяет данные автоматически; гибкость: даже новых работников или тех, кому повысили зарплату сегодня, можно забронировать уже сейчас.

"Отныне бронирование будет происходить исключительно через действие. Это ускорит процесс и сделает его более удобным для предприятий и работников", – отметила Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины своим постановлением №1332 расширил перечень тех профессий, представители которых могут быть забронированы. В этот список добавили, в частности, протезистов.

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