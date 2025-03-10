В Дії появился новый важный документ: как его добавить и пользоваться

Получить разрешение на оружие украинцы теперь могут мгновенно в Дії без визитов в госучреждения. Для этого необходимо обновить приложение, добавить документ в разделе разрешений и подтвердить запрос.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Эта инициатива стала возможной благодаря интеграции Единого реестра оружия (ЕРЗ) с цифровой платформой Минцифры.

Оформление онлайн-разрешения на оружие осуществляется непосредственно в Дії за несколько кликов. Теперь украинцы могут:

мгновенно получить цифровое разрешение на оружие;

просматривать выписку из Единого реестра оружия;

контролировать статус своего разрешения;

получать автоматические уведомления об истечении срока действия документа;

продлевать разрешение онлайн через сайт МВД без необходимости личного посещения учреждений.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно сделать несколько шагов. А именно:

обновить приложение до последней версии;

перейти в раздел документов;

нажать "Добавить документ" и выбрать соответствующее разрешение;

убедиться, что данные о вашем оружии уже есть в Едином реестре оружия;

подтвердить запрос на получение разрешения, после чего документ появится в приложении.

До цифровизации разрешение на оружие в Украине было бумажной книжкой, куда вручную вносили все записи. Это создавало значительные бюрократические затруднения, задержки в выдаче документов и риски подделки. Теперь, благодаря цифровому сервису, получить или продлить разрешение можно быстро, без посещений государственных учреждений.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, новый сервис позволяет владельцам оружия всегда иметь документ под рукой, без необходимости носить с собой бумажные копии. "Разрешение в Дії – это не только удобно, но и безопасно. Документ в приложении невозможно подделать, а полиция сможет мгновенно проверять его легальность и личность владельца. Это значительно уменьшает риски незаконного обращения оружия", – отметил Федоров.

Запуск этой услуги стал возможен после создания в 2023 году Единого реестра оружия (ЕРЗ). Только за первый год его работы в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение разных видов разрешений. Интеграция ЕРЗ с Действием значительно упростила и ускорила этот процесс.

Федоров также напомнил, что в 2022 году в Дії проводился масштабный опрос по владению оружием. Он стал вторым по популярности среди всех опросов в приложении, что продемонстрировало высокий уровень заинтересованности украинцев в цифровизации этой сферы.

В настоящее время сервис работает в формате бета-тестирования. Минцифры и МВД будут анализировать отзывы пользователей и будут совершенствовать функционал. В будущем возможно расширение возможностей сервиса, включая интеграцию с другими цифровыми документами и предоставление дополнительных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, теперь украинские ветераны могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших – соответствующий статус без очередей и излишних бумажных проволочек. Все услуги теперь доступны в Дії и оформляются всего за несколько кликов.

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