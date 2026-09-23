В 2027 году за бронирование придётся платить больше: какая должна быть зарплата

В 2027 году порог заработной платы для сохранения рабочих мест на предприятиях, имеющих критически важное значение, может вырасти с 25 941 до 28 638 грн в месяц, если минимальную заработную плату окончательно установят на предложенном уровне 9546 грн. Для предприятий на определённых территориях боевых действий расчётный порог может составить 23 865 грн, однако окончательные суммы будут зависеть от принятого госбюджета на 2027 год и правил резервирования, которые будут действовать на начало года.

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В зарегистрированном в Верховной Раде проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год № 16000 правительство предложило с 1 января установить минимальную зарплату на уровне 9546 грн в месяц. Официальные материалы парламентского бюджетного комитета подтверждают, что это на 10,4% больше, чем в 2026 году.

В то же время речь идет пока именно о проекте бюджета, а не об окончательном законе; по состоянию на 22 сентября документ находится на рассмотрении парламента. Поэтому окончательные суммы будут зависеть от финальной редакции госбюджета и действующих на начало 2027 года правил резервирования.

Откуда взялись 28 638 грн

Расчет довольно прост: критерий заработной платы для соответствующих предприятий привязан к размеру минимальной зарплаты. Если минимальная зарплата с 1 января составит 9546 грн, расчет будет выглядеть так: 9546 грн × 3 = 28 638 грн.

Именно эта сумма может стать новым зарплатным ориентиром для бронирования в 2027 году. Для сравнения: в 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, а три её размера — 25 941 грн.

Итак, 8647 грн × 3 = 25 941 грн — в 2026 году и 9546 грн × 3 = 28 638 грн — потенциально в 2027 году. Разница составляет 2697 грн в месяц, или примерно 10,4%.

То есть при предложенной минимальной зарплате в 9546 грн речь идет именно о 28 638 грн. Важно и то, что это не отдельная "плата за бронирование", которую работодатель перечисляет государству. Речь идет о минимальном уровне заработной платы, который предприятие и работник должны соблюдать в соответствии с соответствующими правилами, чтобы сохранялась возможность бронирования.

Требование касается не только конкретного работника

Для работодателей важен еще один нюанс: требование к заработной плате является двойным. Соответствующий показатель учитывается как для самого предприятия, так и для конкретного военнообязанного работника, которого планируют забронировать.

Таким образом, недостаточно просто повысить зарплату одному ключевому специалисту до необходимого уровня. Компаниям также необходимо следить за показателями оплаты труда, которые применяются к самому предприятию в соответствии с правилами бронирования. По этой причине повышение минимальной зарплаты может повлиять на весь фонд оплаты труда критически важных компаний, использующих механизм бронирования.

Для одного работника разница между нынешним и потенциальным новым порогом составит 2697 грн ежемесячно. Если условно взять предприятие со 100 забронированными работниками и предположить, что каждому для выполнения нового критерия необходимо повысить начисленную зарплату именно на эту сумму, дополнительный фонд заработной платы составит 2697 × 100 = 269 700 грн в месяц.

За 12 месяцев это уже 269 700 × 12 = 3 236 400 грн. То есть только номинальное увеличение зарплатного фонда в таком условном примере превысит 3,2 млн грн в год. Фактические дополнительные расходы конкретного предприятия будут зависеть от того, сколько работники уже получают сейчас и какие зарплаты компания установит в 2027 году.

Новый показатель может понадобиться учитывать еще в декабре

Для работодателей важен и временной нюанс. При проверке соответствия критериям могут учитываться показатели заработной платы за предыдущий период. Поэтому работодателям, планирующим сохранить бронирование в начале 2027 года, стоит обратить внимание не только на январские выплаты.

Согласно расчетам, приведенным в профильном разъяснении, в январе может проверяться показатель средней зарплаты за декабрь 2026 года. Таким образом, если окончательные правила останутся именно такими, будущий норматив придется фактически учитывать еще при формировании декабрьских зарплат.

Для прифронтовых территорий расчет другой

Отдельные условия предусмотрены для предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, а также в предусмотренных правилами случаях для временно оккупированных территорий. Для них применяется коэффициент 2,5 от минимальной зарплаты.

При минимальной зарплате в 9546 грн расчет будет выглядеть так: 9546 × 2,5 = 23 865 грн. Таким образом, вместо общего показателя в 28 638 грн для таких предприятий зарплатный критерий может составлять 23 865 грн. Разница между двумя показателями — 4773 грн.

Еще одним исключением являются резиденты специального правового режима "Дия Сити". К ним общее правило о трех минимальных зарплатах не применяется в том же виде. Компании должны соблюдать отдельный критерий по заработной плате, предусмотренный условиями специального режима.

Поэтому автоматически переносить расчёт в 28 638 грн на абсолютно все украинские компании нельзя. Прежде всего потенциальные изменения важны для предприятий, которые используют общий механизм бронирования и должны соблюдать соответствующий зарплатный критерий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнообязанные, имеющие действующую бронь, по общему правилу не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда медосмотр все же может потребоваться.

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