УЗ запустит поезд на популярное направление: как будет курсировать

В Украине с 1 августа отправится в первый рейс дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево. Поезд оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8)

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Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" (УЗ) 30 июля. Опубликовано расписание поезда:

отправление из Львова – 07:35;

прибытие в Мукачево – 12:07.

При этом в обратном направлении отправление из Мукачево – в 14:30, прибытие во Львов – 18:45. Как отмечается, региональный поезд будет делать остановки на следующих станциях:

Николаев-Днестровский;

Стрый;

Сколе;

Гребенов;

Тухля;

Славское;

Лавочная;

Воловец;

Свалева;

Карпаты.

При этом в госкомпании подчеркнули, что 3, 8, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет. "С 15 августа расписание испытывает незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна, поэтому актуальное расписание движения и покупка билетов – в приложении "Укрзалізниці", в чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов", – подытожили в УЗ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом. Они будут курсировать 30 и 31 июля;

УЗ представила новый электронный международный билет, который сейчас согласован у международных партнеров-железных дорог. Билет на украинском и английском языках.

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