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УЗ запустит поезд на популярное направление: как будет курсировать

Владимир Пазий
Рынки и компании
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'Укрзалізниця' запускает поезд на популярное направление

В Украине с 1 августа отправится в первый рейс дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево. Поезд оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8)

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Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" (УЗ) 30 июля. Опубликовано расписание поезда:

  • отправление из Львова – 07:35;
  • прибытие в Мукачево – 12:07.

При этом в обратном направлении отправление из Мукачево – в 14:30, прибытие во Львов – 18:45. Как отмечается, региональный поезд будет делать остановки на следующих станциях:

  • Николаев-Днестровский;
  • Стрый;
  • Сколе;
  • Гребенов;
  • Тухля;
  • Славское;
  • Лавочная;
  • Воловец;
  • Свалева;
  • Карпаты.

При этом в госкомпании подчеркнули, что 3, 8, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет. "С 15 августа расписание испытывает незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна, поэтому актуальное расписание движения и покупка билетов – в приложении "Укрзалізниці", в чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов", – подытожили в УЗ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

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