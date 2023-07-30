УЗ запустит поезд на популярное направление: как будет курсировать
В Украине с 1 августа отправится в первый рейс дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево. Поезд оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8)
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" (УЗ) 30 июля. Опубликовано расписание поезда:
- отправление из Львова – 07:35;
- прибытие в Мукачево – 12:07.
При этом в обратном направлении отправление из Мукачево – в 14:30, прибытие во Львов – 18:45. Как отмечается, региональный поезд будет делать остановки на следующих станциях:
- Николаев-Днестровский;
- Стрый;
- Сколе;
- Гребенов;
- Тухля;
- Славское;
- Лавочная;
- Воловец;
- Свалева;
- Карпаты.
При этом в госкомпании подчеркнули, что 3, 8, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет. "С 15 августа расписание испытывает незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна, поэтому актуальное расписание движения и покупка билетов – в приложении "Укрзалізниці", в чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов", – подытожили в УЗ.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
- "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом. Они будут курсировать 30 и 31 июля;
- УЗ представила новый электронный международный билет, который сейчас согласован у международных партнеров-железных дорог. Билет на украинском и английском языках.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!