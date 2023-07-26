"Укрзалізниця" презентовала новый электронный международный билет на украинском и английском языках: как выглядит

Компания "Укрзалізниця" представила новый электронный международный билет, который сейчас находится на согласовании у международных партнеров-железных дорог. Билет на украинском и английском языках.

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"Процесс украинизации железной дороги идет по согласованному графику. До конца 2023 года будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.п.", – говорится в заявлении "Укрзалізниці".

Отметим, что из билета убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов.

"И хотя новый шаблон еще согласуется с партнерами, как того требуют международные правила, мы ускоряем ход событий – и уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Он получил название Ukrainian Railways Cargo Poland.

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины, заявил: "Сегодня европейское направление железнодорожных перевозок для Украины – это вопрос быстрой логистики и поддержки украинской экономики. Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность".

Как писал ранее OBOZREVATEL, железнодорожные путешествия из Украины в Европу без пересадок значительно ограничены. Всему виной разная ширина пути – именно из-за нее "Укрзализныця" не может добавить больше международных рейсов.

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