Самых популярных рейсов станет больше: какие поезда назначили в Украине

Госпредприятие "Укрзалізниця" открыло продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом. Они будут курсировать 28, 30 и 31 июля.

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Так, в пятницу, 28 июля, в рейс отправится поезд 163/164 Киев – Львов. В 06:28 он отправится из Киева и прибудет во Львов в 13:58. Обратно: из Львова в 14.50, прибытие в Киев в 22.47, говорится в заявлении компании 26 июля.

В свою очередь 30, 31 июля дополнительные рейсы совершит поезд 191/192, который будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать в Льва в 14:49. Обратно: отправление из Львова в 14:37, прибытие в Киев в 22:05.

"Билеты на все эти рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов. Путешествуйте уверенно!", – добавили в "Укрзалізниці".

Ранее "Укрзалізниця" представила новый электронный международный билет, который сейчас согласован у международных партнеров-железных дорог. Билет на украинском и английском языках.

Отметим, что из билета убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жители Сумщины получили возможность бесплатной эвакуации. В субботу, 15 июля, в первый рейс отправился эвакуационный поезд Сумы – Киев.

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