Ушло десять брендов, пришло пять: россияне страдают от нехватки качественной одежды и обуви

Российские торговые сети в разных сегментах стараются заменить пропавшие западные товары. В продовольственной сфере в ход идут в основном собственные торговые марки, а в непродовольственной – импорт из "дружественных" России стран. В случае с одеждой и обувью процесс замены идет медленно, регулярно возникает дефицит товара.

"Не дотягиваем: условно, ушло десять, пришло пять (брендов. – Ред.)", – рассказал The Moscow Times менеджер одной из сетей по продаже одежды и обуви. По его словам, в отделе обуви вместо сотни позиций – всего лишь 30 или 40.

Ассортимент активно восполняют турецкими и китайскими брендами. И именно их товара пока не хватает. Кроме того, изменилось качество.

Особенно сильно на этом фоне пострадал люксовый сегмент. Из-за резкого сокращения поставок ЦУМ за последние полтора года вынужден был закрыть часть своих дисконт-аутлетов, потому что товар просто "не доживает" до распродаж.

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Часть западных бизнесов все же пытается вернуться на рынок РФ. Например, недавно в Москве снова открылся Tommy Hilfiger, который, вероятно, теперь будет называться "TH". Вот только ассортимент состоит из коллекций 2021 года, а взлетели на 30%: за кофточку хотят 21 990 рублей (почти 8,5 тыс. грн), за носки – 1500 рублей (более 570 грн).

Сотрудники магазина говорят, что спрос практически нулевой. Распродать подорожавшую брендовую одежду не помогают даже скидки в 20%.

В целом, как подсчитали российские аналитики, товаров на полках российских магазинов сейчас почти столько же, как и до начала вторжения РФ в Украину. Вот только две трети ассортимента – вообще не то, что было раньше. Например, в категории "красота и гигиена", представители которой массово уходили из РФ, новых брендов уже 70%. В основном это местная косметика и товары из Азии.

Как сообщал OBOZREVATEL, не все радужно и на продуктовом рынке России. Недавно россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления "Доширак". Причин несколько – падение курса рубля, сокращение отгрузок и нехватка рабочих на заводе.

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