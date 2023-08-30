Россияне перестанут есть популярный продукт? Из-за падения рубля его некому производить

Россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления "Доширак". Причин несколько – падение курса рубля, сокращение отгрузок и нехватка рабочих на заводе.

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Дело в том, что большинство трудящихся на производстве в Саратовской области являются мигранты из Средней Азии. Которые из-за падения рубля массово увольняются, сообщают росСМИ.

"Эти люди уезжают на заработки в Казахстан и Южную Корею. Ведь зарабатывать там им выгоднее", – говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивается, производить продукт фактически некому. А отгружать то, что все же было произведено, успевают только крупным торговым сетям.

"По итогу негодуют оптовики, до которых лапша теперь не доезжает. Но производители их успокаивают — якобы к октябрю проблема решится", – уверяют авторы материала.

В Россию заманивают выходцев из Африки

Тем временем, пока сами россияне бегут в города из-за крайне низкого уровня жизни в деревнях, власти страны-агрессора задумали заселить сельскую местность жителями Африканского континента. Для этого планируют построить 30 так называемых афродеревень – колоний, в которых поселят африканеров.

Речь идет о фермерах из Европы, которые еще в 17-м веке поселились на Африканском континенте. Так, в Тверской области в начале августа с помпой провели церемонию закладки первого камня под строительство такой "афродеревни". Предполагается, что ее жители будут заниматься сельским хозяйством. В частности, выращивать картофель или заниматься разведением коров.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с наибольшим дефицитом рабочей силы за последние десятилетия. Только по данным опросов российского центробанка, количество доступных рабочих рук в РФ сократилось до уровня кризисного 1998 года.

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