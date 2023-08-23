Уничтоженные тонны зерна и разбитые склады: раскрыт ущерб от ночной атаки России на порт Измаил

В результате российской атаки на порт "Измаил" в ночь на 23 августа было уничтожено 13 тыс. тонн зерна, которое предназначалось для экспорта. Также серьезно повреждена инфраструктура самого порта.

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О потерях сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. Так, повреждения получили:

сразу несколько частных зерновых терминалов;

несколько частных складов;

грузовая инфраструктура порта.

"Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта "Измаил". До этого был порт "Рени" и 35 тыс. тонн уничтоженного там зерна", – отметил Кубраков.

При этом министр уточнил, что уничтоженное Россией зерно должно было отправиться на экспорт. В частности, агропродукция предназначалась для Египта и транзита через Румынию.

Ночной налет "Шахедов" стал уже восьмой по счету атакой России на портовую инфраструктуру после выхода агрессора из сделки по зерновым коридорам. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс. тонн зерна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 августа российские террористические войска устроили очередную атаку "Шахедами" на Украину. В общей сложности россияне выпустили до 20 ударных дронов, из которых 11 было уничтожено.

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