В Украине запустили новый поезд Интерсити+ на популярном маршруте: где покупать билеты

"Укрзалізниця" запускает постоянный поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой. Причина такого решения – устойчивый спрос на билеты среди пассажиров. В первый рейс поезд отправиться 6 сентября, а билеті на него можно купить, среди прочего, на сайте компании.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд получил номер 763/764.

"Мы взвесили все "за" и "против", оценили спрос и решили, что ничто не остановит поезд, время которого наступило. "Укрзалізниця" назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой", – говорится в сообщении.

Расписание поезда Киев – Одесса

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56. Прибывать в Одессу в 22:28.

Из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10. Прибывать в столицу в 13:49.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Впрочем, на время выхода материала билетов на сайте "Укрзалізниці" не было. Поэтому желающим путешествовать поездом нужно следить за обновлениями.

Как быстро приобрести билет на популярный поезд

Вместе с тем, для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение Укрзалізниці. Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

Приложение дает возможность проверить наличие билетов в реальном времени. Что позволяет быстро реагировать на появление свободных мест.

Если нужный билет на желаемую дату отсутствует, воспользуйтесь сервисом мониторинга билетов, который был запущен несколько месяцев назад и уже работает на полную мощность. Данный сервис предлагает две опции:

автовыкуп билета – позволяет автоматически выкупить билет в случае его появления даже ночью;

сообщение о наличии билета – позволяет получать сообщения о появлении билета, чтобы вы могли быстро его приобрести.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" планирует повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов.

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