Как быстро приобрести билет на популярный поезд: эксперт поделился советами

Для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение Укрзализныци, воспользоваться сервисом мониторинга билетов и планировать поездки заранее. Продажи билетов открываются за 20 дней до даты отправления, позволяющей заранее бронировать места.

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Об этом рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире телемарафона. Он поделился несколькими советами, которые помогут путешественникам быстро и эффективно найти и забронировать необходимые билеты:

загрузите официальное приложение Укрзализныци;

Первым шагом для тех, кто хочет быстро приобрести билеты, является загрузка официального приложения Укрзализныци. Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

Приложение дает возможность проверить наличие билетов в реальном времени, что позволяет быстро реагировать на появление свободных мест.

воспользуйтесь сервисом мониторинга билетов;

Если нужный билет на желаемую дату отсутствует, воспользуйтесь сервисом мониторинга билетов, который был запущен несколько месяцев назад и уже работает на полную мощность. Перцовский отметил, что более 50 тысяч билетов ежедневно мониторятся пассажирами. Данный сервис предлагает две опции.

Первая – это автовыкуп билета. Эта функция позволяет автоматически выкупить билет в случае его появления даже ночью. Если вы первыми в очереди, билет сразу будет забронирован для вас.

Вторая – это сообщение о наличии билета. Эта опция позволяет получать сообщения о появлении билета, чтобы вы могли быстро его приобрести. Перцовский подчеркнул, что во время пикового сезона возможность мониторить ограничивается до нескольких поездов одновременно, но этот сервис все равно остается популярным среди пассажиров и помогает многим найти билеты.

планируйте поездки заранее.

Третьим важным шагом является планирование поездок заранее. Продажи билетов открываются за 20 дней до даты отправления.

Перцовский отметил, что международные маршруты открываются в 9 часов утра, а внутренние – в 8, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на систему. Важно помнить, что в пиковом сезоне система может получать до 600 запросов в секунду, что может создавать впечатление быстрой раскупки билетов.

Александр Перцовский также отметил, что все продажи производятся онлайн, без участия посредников или касс. Поэтому каждый имеет равные возможности для покупки билетов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Карпаты – одно из самых популярных летних направлений среди украинцев, а поезд – самый популярный среди туристов способ добраться туда. Поэтому маршруты некоторых поездов в направлении гор будут изменены.

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