"Укрзалізниця" запустила новый поезд Интерсити+ на популярном маршруте: цена билетов

Между Киевом и Одессой будет курсировать новый поезд. Билеты на него уже поступили в продажу.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

осуществлять рейсы поезд будет "по отдельным датам";

номер нового поезда – 761/762.

"Дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом. На маршруте будет курсировать "Тарпан" – межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001 – который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт. Билеты уже в приложении "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На рейс 23 августа из Киева в Одессу билеты продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Цены:

1 класс – 1 030 грн;

2 класс – 528 грн.

На обратный рейс билеты продают также в вагоны 1 и 2 класса. Стоят они столько же.

Расписание нового поезда

Поскольку класс нового поезда – Интерсити+, он будет дневным скоростным. Т.е., прибывать на конечную станцию будет в день отправки.

Из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Из Одессы – в 14:20.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработали с 1 августа.

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