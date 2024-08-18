"Укрзалізниця" запустила новый поезд Интерсити+ на популярном маршруте: цена билетов
Между Киевом и Одессой будет курсировать новый поезд. Билеты на него уже поступили в продажу.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- осуществлять рейсы поезд будет "по отдельным датам";
- номер нового поезда – 761/762.
"Дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом. На маршруте будет курсировать "Тарпан" – межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001 – который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт. Билеты уже в приложении "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.
Сколько стоят билеты
На рейс 23 августа из Киева в Одессу билеты продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Цены:
- 1 класс – 1 030 грн;
- 2 класс – 528 грн.
На обратный рейс билеты продают также в вагоны 1 и 2 класса. Стоят они столько же.
Расписание нового поезда
Поскольку класс нового поезда – Интерсити+, он будет дневным скоростным. Т.е., прибывать на конечную станцию будет в день отправки.
Из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Из Одессы – в 14:20.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработали с 1 августа.
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