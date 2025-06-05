"Укрзалізниця" запускает "специальный" поезд по популярному маршруту: цена билетов

В Украине запустили новый поезд между Киевом и популярным туристическим центром Ясини. Причина – высокий спрос на билеты на этом направлении. Впрочем, поезд будет временным – поездки назначены на отдельные дни июня. Билеты уже поступили в продажу – в частности, на рейс 23 июня из Киева в плацкарт они стоят 297,57 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получили номер 203/204.

"Видим высокий спрос на направление в Карпаты. Поэтому назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев – Ясиня. Продажа билетов уже открыта", – говорится в сообщении.

В целом же, отметим, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связанно же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 23 и 25 июня в 23:00. Прибытие в Ясиня – в 14:17 следующего дня.

Отправление из Ясини – 24 и 26 июня в 18:05. Прибытие в Киев – 09:18 следующего дня.

Поезд будет проходить через ряд станций. В частности:

Львов;

Ивано-Франковск;

Яремче;

Татаров-Буковель;

Ворохту.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 23 июня из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

в плацкарт – 297,57 грн;

в купе – 471,04 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

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