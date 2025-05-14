"Укрзалізниця" обновила билеты на поезда в Польшу: как теперь выглядят
"Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены для других направлений. В частности, в:
- Австрию;
- Венгрию;
- Словакию.
При этом подчеркивается: нововведение заработает с 14 мая. "При покупке электронных билетов на сообщение Украина – Польша пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца", – говорится в сообщении.
Как выглядит новый билет
Как рассказали в Visit Ukraine, обновленный электронный билет содержит более понятную структуру. А также четкое размещение информации о:
- пассажире;
- маршруте;
- номере поезда;
- месте;
- времени отправления и прибытии.
"Кроме того, усовершенствован вид QR-кода, который считывается на границе и при посадке значительно быстрее, чем раньше. Это особенно важно для путешествующих в ЕС, поскольку при пересечении границы точность и скорость проверки документов играют критическую роль, особенно в случаях пересадки или стыковых рейсов", – говорится в материале.
Какие поезда ходят из Украины в Польшу
- №89/90 Киев – Перемышль.
- №705/706, 715/716 Киев – Перемышль.
- №35/36 Одесса – Перемышль.
- №23/24 Киев – Хелм.
- №51/52 Киев – Перемышль.
- №31/32 Запорожье – Перемышль.
- №19/20 Киев – Хелм.
- №93/94 Харьков – Хелм.
- №73/74 Харьков – Перемышль.
- №119/120 Киев – Хелм.
- №767/768 Рава-Русская – Варшава.
- №765/766 Рава-Русская – Варшава.
- №67/68 Киев – Варшава.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине запустили новый поезд. Он будет курсировать между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром.
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