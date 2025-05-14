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"Укрзалізниця" обновила билеты на поезда в Польшу: как теперь выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
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1,2 т.
Поезд Укрзалізниці в Польшу - иллюстрация

"Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены для других направлений. В частности, в:

  • Австрию;
  • Венгрию;
  • Словакию.

При этом подчеркивается: нововведение заработает с 14 мая. "При покупке электронных билетов на сообщение Украина – Польша пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца", – говорится в сообщении.

Как выглядит новый билет

Как рассказали в Visit Ukraine, обновленный электронный билет содержит более понятную структуру. А также четкое размещение информации о:

  • пассажире;
  • маршруте;
  • номере поезда;
  • месте;
  • времени отправления и прибытии.
"Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу

"Кроме того, усовершенствован вид QR-кода, который считывается на границе и при посадке значительно быстрее, чем раньше. Это особенно важно для путешествующих в ЕС, поскольку при пересечении границы точность и скорость проверки документов играют критическую роль, особенно в случаях пересадки или стыковых рейсов", – говорится в материале.

Какие поезда ходят из Украины в Польшу

  • №89/90 Киев – Перемышль.
  • №705/706, 715/716 Киев – Перемышль.
  • №35/36 Одесса – Перемышль.
  • №23/24 Киев – Хелм.
  • №51/52 Киев – Перемышль.
  • №31/32 Запорожье – Перемышль.
  • №19/20 Киев – Хелм.
  • №93/94 Харьков – Хелм.
  • №73/74 Харьков – Перемышль.
  • №119/120 Киев – Хелм.
  • №767/768 Рава-Русская – Варшава.
  • №765/766 Рава-Русская – Варшава.
  • №67/68 Киев – Варшава.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине запустили новый поезд. Он будет курсировать между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром.

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