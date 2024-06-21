Сразу нескольким поездам на популярных направлениях изменили маршруты: будут ехать в другое место

Ряд поездов, ехавших в польский Хелм, временно будут следовать только в Дорохуск. Причина – ремонты на польской железной дороге, запланированные на период с 23 июня по 30 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: изменения затронут не все поезда. Только:

№23 Киев – Хелм;

№93/94 Харьков – Хелм;

№120 Хелм – Днепр.

"23 июня начинаются ремонтные работы на польской станции Хелм. Маршруты поездов… будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет всего 25 км. Пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: других поездов, следующих в Хелм, изменения не затронут. Речь о:

№67/68 Киев – Варшава – Киев;

⁠№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№119 Днепр – Хелм;

⁠№24 Хелм – Киев.

"Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно", – объяснили в компании.

Как будет осуществляться пересадка на "польские" поезда

Как объяснили в "Укрзалізниці", поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск будет прибывать на станцию ​​Дорохуск в 06:45. После чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15.

Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36). И прибывает на станцию ​​Варшава Восточная в 12:31.

В то же время, поезд №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00. После чего в поезде начнется проведение контрольных операций.

Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40). Отправление из:

Варшавы Центральной – 06:40;

Варшавы Всходней – 06:49.

"Пересадка на станции Дорохуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию ​​другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд", – отметили в "Укрзалізниці".

Где покупать билеты

Билеты же на эти поезда уже продаются. Купить их можно, в частности, в приложении "Укрзалізниці" – искать следует по месту назначения "Дорохуск". При этом программа будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма.

"Ремонтные работы продлятся до 30 августа. Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці" и на вебсайте", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Киева в Одессу. Причина – повышение спроса среди пассажиров на это направление. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на 22 и 23 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!