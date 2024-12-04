"Укрзалізниця" увеличила объемы бесплатного интернета в поездах: на каких маршрутах доступна функция

"Укрзалізниця" увеличила лимиты бесплатного интернета в поездах Интерсити и Интерсити+ до 2 Гб на скорости 10 Мб/с. Wi-Fi доступен в 16 поездах, и им уже воспользовались 750 тысяч пассажиров.

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Об этом рассказали в "Укрзалізниці". Wi-Fi на борту скоростных поездов стал одной из популярнейших услуг среди пассажиров.

С момента запуска услуги ею воспользовались более 750 тысяч пассажиров, что фактически составляет каждого второго пассажира Интерсити. Общий объем использованного трафика уже превысил 2,3 петабайта, что демонстрирует высокую востребованность услуги. Наиболее активно пассажиры подключаются к Wi-Fi на маршрутах:

№ 741/742 Киев – Львов;

№777/778 Киев – Львов.

Здесь в среднем 66% пассажиров каждого рейса пользуются Интернетом во время поездки. Услуга Wi-Fi доступна в 16 скоростных поездах "Укрзалізниці", в частности:

10 поездов Hyundai ;

; 2 поезда Skoda ;

; 2 поезда " Тарпан" ;

; 2 поезда с вагонами МПЛТ.

Это означает, что пассажиры большинства популярных маршрутов могут оставаться онлайн на протяжении всей поездки. Интернет в поездах позволяет пассажирам оставаться на связи, работать, общаться с близкими или просто приятно проводить время во время путешествий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" приостановила курсирование ряда поездов – по техническим причинам. Они не будут ездить с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

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