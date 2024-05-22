"Укрзалізниця" резко увеличила стоимость популярной услуги: сколько теперь нужно платить

"Укрзалізниця" увеличила стоимость постельного белья в поездах. Изменения существенные – к примеру, в вагонах СВ за комплект нужно будет заплатить 120 грн вместо прежних 60 грн. Т.е., подорожание составило 60 грн. Заработали же изменения с 22 мая.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: стоимость постельного белья в плацкартных и купейных вагонах выросла на 30 грн – с 50 до 80 грн.

При этом подчеркивается: это изменение стоимости постельного белья стало первым за 5 лет. При этом была проведена его замена.

"Перед изменением стоимости услуги "Укрзалізниця" завершила замену постельного белья в поездах. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, перед закупкой новых комплектов бель были проведены консультации "с ведущими производителями и поставщиками". Целью было:

заменить устаревший инвентарь;

наработать новые стандарты, "которые позволят учесть лучшие практики рынка и повысить комфорт в дороге и износостойкость продукции".

"Укрзалізниця" меняет стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Впервые через 5 лет она будет проиндексирована. Теперь пассажиры получат более качественную услугу", – констатировали в компании.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" запустила услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения – а при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах. Там отметили:

воспользоваться услугой можно, скачав соответствующее приложение;

в приложении нужно будет авторизоваться через Дія.Підпис.

Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:

на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запустила обновленный сайт для покупки билетов на поезда. Пока он работает в бета-режиме, но уже предоставляет возможность покупки билетов на любой поезд , в т.ч. Киев – Варшава и Киев – Вена.

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