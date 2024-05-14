"Укрзалізниця" обновила процедуру покупки билетов на поезда для всех украинцев: что изменилось

"Укрзалізниця" запустила обновленный сайт для покупки билетов на поезда. Пока он работает в бета-режиме, но уже предоставляет возможность покупки билетов на любой поезд – в т.ч., Киев – Варшава и Киев – Вена.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

новый ресурс доступен по ссылке;

переход будет осуществляться постепенно для комфорта всех пользователей.

"Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис", – говорится в сообщении.

Что можно сделать на обновленном сайте "Укрзалізниці"

Пока обновленный сайт "Укрзалізниці" работает в бета-режиме, однако уже предоставляет доступ к ряду функций. В частности:

покупке билетов на любой поезд, в т.ч., на поезда Киев – Варшава и Киев – Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис;

возврату билетов на международные рейсы;

приобретению билетов в женские купе;

безналичной оплате билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и др.

Перекупы отслеживаются

В свою очередь, в Дії отметили: у перекупщиков билетов не будет возможность заработать на международных рейсах. Ведь покупать такие билеты можно будет только проходя верификацию личности.

"Верифицируйте аккаунт через Дія.Підпис на обновленном сайте "Укрзалізниці" и делайте все онлайн. Перекупы: отслеживаются и улетают в бан", – рассказали там.

При этом подчеркивается: аккаунт в приложении УЗ будет синхронизироваться с сайтом. Таким образом, достаточно пройти верификацию через Дія.Підпис один раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" не намерена повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. Таким образом, билеты на поезда по всей стране будут продавать по текущим ценам.

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