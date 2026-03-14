"Укрзалізниця" показала, как изменился график поездов: что надо знать
В Украине из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будут курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной. Возможны оперативные изменения на Сумщине.
Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Речь о рейсах:
- №6291 Огульцы – Полтава-Южная
- №6354 Полтава-Южная – Огульцы
Также по техническим причинам поезд №6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин с задержкой на час от графика.
Из-за затрудненного проезда возможны оперативные изменения в движении и других пригородных рейсов в регионах. В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Подвенная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы, об этом дополнительно сообщим.
"Кроме того, сейчас прорабатываем график поездов №6013 Сумы – Ворожба и №6010 Ворожба – Ахтырка. Просим следовать указаниям железнодорожника и внимательно слушать объявления на точках отправления", – сообщают в "Укрзалізниці".
Где и как задержат поезда:
- №121/122 (Николаев – Киев-Пас.) – +8:10
- №53/54 (Одесса-Главная – Днепр-Главный) – +4:49
- №253/254 (Одесса-Главная – Кривой Рог-Главный) – +4:30
- №7/8 (Одесса-Главная – Харьков-Пас.) – +4:05
- №147/148 (Киев-Пас. – Одесса-Главная) – +3:21
- №53/54 (Днепр-Главный – Одесса-Главная) – +2:45
- №69/70 (Пшемысль Главный – Кременчуг-Пас.) – +2:34
- №51/52 (Киев-Пас. – Пшемысль Главный) – +1:33
- №79/80 (Днепр-Главный – Львов) – +1:15
- №39/40 (Солотвино-1 – Запорожье-1) – +0:59
- №51/52 (Пшемысль Главный – Киев-Пас.) – +0:56
- №285/286 (Львов – Днепр-Главный) – +0:50
- №123/124 (Харьков-Пас. – Черновцы) – +0:38
- №5/6 (Ясиня – Запорожье-1) – +0:29
- №45/46 (Ужгород – Харьков-Пас.) – +0:29
- №21/22 (Львов – Харьков-Пасс.) – +0:26
- №37/38 (Киев-Пас. – Запорожье-1) – +0:25
- №19/20 (Хелм – Киев-Пас.) – +0:25
- №67/68 (Варшава Заходня – Киев-Пас.) – +0:25
- №31/32 (Пшемысль Главный – Запорожье-1) – +0:24
- №83/84 (Ужгород – Днепр-Главный) – +0:24
- №27/28 (Чоп – Киев-Пас.) – +0:20
- №95/96 (Рахов – Киев-Пас.) – +0:20
- №107/108 (Солотвино-1 – Киев-Пас.) – +0:19
- №7/8 (Киев-Пас. – Черновцы) – +0:18
- №207/208 (Киев-Пас. – Ивано-Франковск) – +0:18
- №233/234 (Черновцы – Кривой Рог-Главный) – +0:15
- №17/18 (Харьков-Пас. – Ужгород) – +0:15
