"Укрзалізниця" показала, как изменился график поездов: что надо знать

В Украине из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будут курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной. Возможны оперативные изменения на Сумщине.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Речь о рейсах:

№6291 Огульцы – Полтава-Южная

№6354 Полтава-Южная – Огульцы

Также по техническим причинам поезд №6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин с задержкой на час от графика.

Из-за затрудненного проезда возможны оперативные изменения в движении и других пригородных рейсов в регионах. В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Подвенная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы, об этом дополнительно сообщим.

"Кроме того, сейчас прорабатываем график поездов №6013 Сумы – Ворожба и №6010 Ворожба – Ахтырка. Просим следовать указаниям железнодорожника и внимательно слушать объявления на точках отправления", – сообщают в "Укрзалізниці".

Где и как задержат поезда:

№121/122 (Николаев – Киев-Пас.) – +8:10

– +8:10 №53/54 (Одесса-Главная – Днепр-Главный) – +4:49

– +4:49 №253/254 (Одесса-Главная – Кривой Рог-Главный) – +4:30

– +4:30 №7/8 (Одесса-Главная – Харьков-Пас.) – +4:05

– +4:05 №147/148 (Киев-Пас. – Одесса-Главная) – +3:21

– +3:21 №53/54 (Днепр-Главный – Одесса-Главная) – +2:45

– +2:45 №69/70 (Пшемысль Главный – Кременчуг-Пас.) – +2:34

– +2:34 №51/52 (Киев-Пас. – Пшемысль Главный) – +1:33

– +1:33 №79/80 (Днепр-Главный – Львов) – +1:15

– +1:15 №39/40 (Солотвино-1 – Запорожье-1) – +0:59

– +0:59 №51/52 (Пшемысль Главный – Киев-Пас.) – +0:56

– +0:56 №285/286 (Львов – Днепр-Главный) – +0:50

– +0:50 №123/124 (Харьков-Пас. – Черновцы) – +0:38

– +0:38 №5/6 (Ясиня – Запорожье-1) – +0:29

– +0:29 №45/46 (Ужгород – Харьков-Пас.) – +0:29

– +0:29 №21/22 (Львов – Харьков-Пасс.) – +0:26

– +0:26 №37/38 (Киев-Пас. – Запорожье-1) – +0:25

– +0:25 №19/20 (Хелм – Киев-Пас.) – +0:25

– +0:25 №67/68 (Варшава Заходня – Киев-Пас.) – +0:25

– +0:25 №31/32 (Пшемысль Главный – Запорожье-1) – +0:24

– +0:24 №83/84 (Ужгород – Днепр-Главный) – +0:24

– +0:24 №27/28 (Чоп – Киев-Пас.) – +0:20

– +0:20 №95/96 (Рахов – Киев-Пас.) – +0:20

– +0:20 №107/108 (Солотвино-1 – Киев-Пас.) – +0:19

– +0:19 №7/8 (Киев-Пас. – Черновцы) – +0:18

– +0:18 №207/208 (Киев-Пас. – Ивано-Франковск) – +0:18

– +0:18 №233/234 (Черновцы – Кривой Рог-Главный) – +0:15

– +0:15 №17/18 (Харьков-Пас. – Ужгород) – +0:15

