Из Киева запустят "особый" поезд: куда будет курсировать и как будет выглядеть

Японское посольство запустит поезд из Киева в Ужгород. Речь идет о стилизованном в японском стиле "Sakura train". Вагоны оформят изображением сакуры, также там будут специальный дизайн маршрутных табло и информационные материалы об украинско-японском партнерстве.

"Ужгород – город сакур, который имеет особую культурную связь с Японией. Каждую весну тысячи деревьев японской вишни расцветают на улицах города, привлекая туристов со всей Украины и из-за рубежа. Кстати, на проспекте Свободы растут сакуры, высаженные представителями Посольства Японии в Украине ", – об этом говорится в сообщении Ужгородского городского совета.

Маршрут в Ужгород рассматривается как символический для создания брендированного "поезда дружбы". В сообщении говорится, что инициатива будет иметь не только эстетическое значение, но и станет инструментом популяризации сотрудничества между странами и будет способствовать развитию экономических связей.

В первый рейс поезд "Киев - Ужгород" отправится в сезон цветения сакур. "Из Киева в Ужгород будет курсировать "Sakura train" Этот брендированный "поезд дружбы" запустит Посольство Японии в Украине. Ведь Ужгород – город сакур, который имеет особую культурную связь с Японией", – об этом говорится в публикации Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.

