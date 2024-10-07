"Укрзалізниця" переписала расписание поездов на популярном направлении: полный список перемен

"Укрзалізниця" изменила расписание движения ряда поездов на западном направлении из-за ремонтных работ на пути на участке Ивано-Франковск – Рахов, которые начнутся 13 октября. В результате в этот период некоторые железнодорожные маршруты не будут курсировать в свои конечные пункты.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Отмечается, что изменения расписания будут действовать с 14 по 31 октября. В этот период некоторые поезда будут двигаться только в Ивано-Франковск, Коломыю, Черновцы и Делятин вместо привычных конечных пунктов. Таким образом в Ивано-Франковск будут курсировать следующие железнодорожные маршруты:

№6/5 Запорожье – Ясиня;

Запорожье – Ясиня; №15/16 Харьков – Ясиня;

Харьков – Ясиня; №193/194 Кривой Рог – Ясиня;

Кривой Рог – Ясиня; №26/25 Одесса – Ясиня;

Одесса – Ясиня; №95/96 Киев – Рахов;

Киев – Рахов; №143/144 Сумы – Рахов;

Сумы – Рахов; №255/256 Киев – Рахов (поезд прибывает на конечную станцию Ивано-Франковск в 05:13 вместо 03:42).

Черновцы станут конечной остановкой для поезда №55/56 Киев – Рахов. Он будет курсировать отправлением из Киева с 13 по 30 октября в 15:58, следовать в Ивано-Франковск привычным графиком, прибывать в Коломыю в 06:04, а в Черновцы - в 07:42. Обратно поезд будет отправляться из Черновцов с 14 по 31 октября в 17:38, прибывать в Коломыю в 18:58 и будет следовать привычным графиком в столицу.

На время ремонта не будет курсировать пригородный поезд №6441/6442 Коломыя – Деловое. В то же время Коломыя станет конечной остановкой для поезда №357/358 Киев – Ясиня, а Делятин станет конечной остановкой для следующих поездов:

№ 6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче;

Ивано-Франковск – Яремче; № 6402/6403 Ивано-Франковск – Ворохта.

Железнодорожники максимально сократили продолжительность ремонтных работ, а их выполнение позволит ускорить ряд рейсов горного направления в зимний период, поэтому просим пассажиров учесть эти изменения при планировании поездок.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на мощностях "Укрзалізниці" был модернизирован третий электропоезд "Борсук" ЭПЛ2Т. Он будет курсировать по маршруту Dnipro City Express. Поезд среди прочего оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью. Кроме того, была проведена модернизация 4 плацкартных вагонов для поезда №7/8 Киев – Черновцы.

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