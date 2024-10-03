В Украине запускают обновленный поезд и "новые вагоны" по важным маршрутам: как выглядят внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали третий электропоезд "Борсук" ЭПЛ2Т. Он будет курсировать на маршруте Dnipro City Express. Поезд, среди прочего, оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью. Кроме того, была проведена модернизация 4 плацкартных вагонов для поезда №7/8 Киев – Черновцы.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в поезде "Борсук" ЭПЛ2Т также есть:

навигация шрифтом Брайля;

крепление для велосипедов;

порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

"Родившийся в Луганске, модернизированный в Киеве, будет ехать в Днепр. Это уже третий "Борсук" ЭПЛ2Т, модернизированный в этом году на КЭВРЗ (Киевский электровагоноремонтный завод. – Ред.), который в ближайшие дни присоединится к собратьям на Dnipro City Express. Этот электропоезд уже 31-й, выпущенный с начала полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

Как модернизировали плацкартные вагоны

Кроме того, рассказали в перевозчике, была проведена модернизация 4 плацкартных вагонов. Они отправятся в первый рейс в составе поезда №7/8 Киев – Черновцы.

"Отныне он будет полностью укомплектован модернизированными плацкартными вагонами. ... Эти вагоны уже укомплектованы новыми матрасами и подушками", – сообщили в "Укрзалізниці".

Там отметили, что в вагонах обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло. А также:

обустроили систему кондиционирования;

установили вакуумные туалеты;

добавили маркировку шрифтом Брайля;

обновили освещение и индивидуальное управление им;

разместили у мест пассажиров стандартные розетки, порты USB и Type-C.

"Укрзалізниця" окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов

В то же время, "Укрзалізниця" 2 сентября окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.

На этом сайте билеты на поезда больше не продаются:

Где теперь покупать билеты на поезда

Теперь билеты на поезда украинцы могут купить на новом сайте "Укрзалізниці". Он находится по ссылке.

Билеты на поезда теперь можно покупать только на этом сайте:

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" продлила продажу билетов на поезд Варшава – Львов через Раву-Русскую. Ожидалось, что с 22 сентября продажа остановится – из-за истечения срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут, – однако договоренность удалось продлить.

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