"Укрзалізниця" переписала график ряда поездов в Карпаты: список изменений

В Украине в октябре и ноябре изменятся графики движения семи поездов дальнего следования в западных областях. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Надворная – Делятин. В связи с этим в определенные даты ряд рейсов перестанет доезжать до Рахова, Ясини и Ворохты.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). "Завершение работ накануне входа в зимний период перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор", – объяснили в компании.

Некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини. Это коснется следующих рейсов:

№6/5 Запорожье – Ясиня: в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

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№15/16 Харьков – Ясиня : в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

: в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября; №95/96 Киев – Рахов : в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

: в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября; №55/56 Киев – Рахов: в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

Часть других рейсов будет доезжать до Черновцов вместо Рахова и Ворохты. Это:

№26/25 Одесса – Рахов : в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

: в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября; №130/129 Кременчуг – Ворохта: в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября.

Кроме того, поезд №357/358 Киев – Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, а из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября. А пригородный поезд №6441/6442 Коломыя – Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

Также на время ремонта временно не будут курсировать некоторые региональные поезда. Речь идет о таких:

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября– отправлением из Львова и Рахова поезд №809/810 Львов – Рахов;

в те же даты, поезда №753/754 и 755/756 Рахов – Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября отправлением из Рахова, поезд №815/816 Львов — Рахов;

в тот же период временно не будут курсировать также пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск — Ворохта.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Украине запустили продажу электронных билетов на популярный поезд в ЕС. Ранее купить билеты можно было только в международных железнодорожных кассах.

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