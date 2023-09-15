В Украине запустили продажу электронных билетов на популярный поезд в ЕС: сколько стоят

В Украине стартовала продажа электронных билетов на поезда популярного направления Мукачево – Кошице (Словакия). Стоимость – 412,43 грн за место в 2 классе.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что купить билеты можно:

в мобильном приложении компании;

на сайте.

"Мы продолжаем анализировать пассажиропоток. И в случае его роста будем совместно со словацкими коллегами увеличивать предложение мест, как мы это недавно практиковали", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На поезде из Мукачево в Кошице можно доехать только на местах 2 класса. Цена – 412,43 грн. При чем как на поезд №961, так и №963.

Видео дня

Ездят поезда каждый день. Поезд №961 отправляется из Мукачево в 14:48. Прибывает в Кошице в 18:17.

Поезд №963 отправляется в 18:16. Прибывает в 21:33.

Куда можно доехать из Кошице

В Батиславу. Для этого нужно пересесть на ночной поезд R 614 "Zemplin", который ежедневно отправляется из Кошице в 23:45 и прибывает в столицу Словакии в 05:33.

В Прагу. Для этого нужно пересесть на ночной поезд EN 442 "Slovakia", который ежедневно отправляется из Кошице в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 07:38.

Как сообщал OBOZREVATEL, также "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков и Львов (и обратно). Цены на билеты зависят от направления, от класса и даты.

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