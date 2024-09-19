"Укрзалізниця" перезапустила продажу билетов на поезд в Польшу: где купить

Продажа билетов на поезда сообщением Львов – Варшава через Раву-Русскую не будет прекращаться. Ожидалось, что это произойдет с 22 сентября – из-за истечения срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут. Однако договоренность удалось продлить.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: билеты на поезд Львов – Варшава можно покупать в приложении или на обновленном сайте компании. А также:

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

"Благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL завершается короткий перерыв в продаже билетов на популярное пересадочное сообщение из Варшавы через Раву-Русскую во Львов. "Укрзалізниця" благодарит SKPL за все усилия, приложенные для дальнейшего бесперебойного функционирования этого рейса", – говорится в сообщении.

Расписание поездов из Львова в Варшаву

Как рассказали в перевозчике, расписания поездов останутся привычными. Так, поезд №767:

Из Варшавы-Всходни отправляется ежедневно в 21:31.

Отправление пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской – в ​​06:15.

Отправление из Львова – 08:02.

Отправление из Ивано-Франковска – 11:16.

Прибытие в Коломыю – 12:00.

Поезд №867/868:

Отправляется из Коломыи в 03:06.

Из Ивано-Франковска – 04:00.

Из Львова – 07:14.

Прибытие в Раву-Русскую – в 08:38.

Отправление поезда №767 из Равы-Русской в ​​10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде). Прибытие на станцию ​​Варшава-Всходня – 16:01.

Напомним: маршрут Рава-Русская – Варшава, функционирующий уже почти год, является самым быстрым сообщением между Львовом и польской столицей. Польское Министерство внутренних дел в свое время выразило поддержку безопасности этого маршрута, подчеркивая его важность для регионального транспортного сообщения. Несмотря на это, неудовлетворительная скорость переговоров по продлению маршрута ставит под угрозу его дальнейшее функционирование.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время 6 сентября в первый рейс отправился постоянный поезд между Киевом и Одессой. Поезд дневной – рейсы будет осуществлять Интерсити+.

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