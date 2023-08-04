"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из четырех городов: список

В сезон пиковых перевозок "Укрзналізниця" назначила дополнительные поезда во Львов. Рейсы будут осуществляться с 16 августа из четырех городов – Киева, Днепра, Изюма и Харькова.

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Об этом сообщили в "Укрзналізниці". Билеты на новые дополнительные поезда уже в продаже. Речь идет о таких маршрутах:

№191/192 Киев – Львов

Поезд будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно из Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

№111/63 - 64/112 Изюм, Харьков – Львов

Будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13: Обратно, со Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты – 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.

№79/80 Днепр — Львов (через Киев)

Будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно из Львова поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЗ также назначила дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев – Ужгород. Поезд будет отправляется из столицы с 4 августа по четным числам в 16:07, прибытие в Ужгород – в 8:07.

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