В Украине будут курсировать дополнительные рейсы по популярным направлениям: в УЗ раскрыли расписание поездов

Государственная компания "Укрзалізниця" (УЗ) назначила дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев – Ужгород. Поезд будет отправляться из столицы с 4 августа по четным числам в 16:07, прибытие в Ужгород – в 8:07.

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"Учитывая популярность закарпатского направления, "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №223/224 сообщением Киев – Ужгород. Поезд будет отправляться из столицы с 4 августа по четным числам в 16:07, прибытие в Ужгород в 8:07. В обратном направлении, из Ужгорода, поезд будет отправляться с 5 августа по нечетным числам в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46", – говорится в заявлении УЗ 1 августа.

Также будет введен еще один дополнительный рейс. Речь идет о региональном поезде №765/766 сообщением Киев – Винница.

Он будет отправляться из Киева 5, 6, 12 и 13 августа в 7:55 и прибывать в Винницу в 11:35. В обратном направлении поезд будет отправляться по тем же датам в 12:50 и прибывать в Киев в 16:45.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа запустили первый рейс дополнительного регионального поезда №827/828 из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево. Поезд оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8).

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