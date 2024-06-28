"Укрзалізниця" изменяла время отправления всех поездов из Киева: что произошло

"Укрзалізниця" (УЗ) с 10:00 28 июня отложила на 10 минут отправление всех поездов из Киева. Решение было связано с тем, что протестующие перекрыли дорогу к Центральному вокзалу. С 10:28 поезда снова стали отправляться по расписанию.

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Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". "Путь к вокзалу свободный, едем дальше по расписанию", – обновили данные в компании.

Ранее пассажиров и встречающих призывали пользоваться Южным вокзалом. "Проезд до центрального вокзала в Киеве частично заблокирован из-за действий протестующих. Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем время отправления на 10 минут", – заявляли в УЗ.

Как свидетельствуют данные "Укрзалізниці" о задержке поездов, по состоянию на 10:20 опаздывало несколько рейсов с отправлением из Киева. В частности:

№749/750 Киев-Пасс. – Вена Главный ( задержка на 7 мин.);

№279/280 Киев-Пасс. – Сумы (7 мин.);

№13/14 Киев-Пасс. – Солотвино-1 (9 мин.);

№81/82 Киев-Пасс. – Ужгород (16 мин.).

По словам местных жителей, протестующие перекрыли подъезд к центральному ЖД вокзалу из-за начала демонтажа рынка "Яма". Забастовщики требуют оставить место для торговли.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" вышла на международный рынок железнодорожных грузоперевозок. Зарегистрированный украинской государственной компанией оператор Ukrainian Railways Cargo Poland получил лицензию железнодорожного перевозчика в ЕС.

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