Официально и полноценно: "Укрзалізниця" стала перевозчиком в Евросоюзе

"Укрзалізниця" вышла на международный рынок железнодорожных грузоперевозок. Зарегистрированный украинской государственной компанией оператор Ukrainian Railways Cargo Poland получил лицензию железнодорожного перевозчика в Европейском Союзе.

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Как сообщили в "Укрзалізниці", лицензию предоставило Управление железнодорожного транспорта Польши. На первом этапе работы компания сконцентрируется на повышении объемов перевозок через украинско-польскую границу.

Продолжаем системно работать над евроинтеграцией железной дороги и развитием международных услуг. Получение лицензии – еще один шаг на пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов", – заявил председатель правления АО "Укрзалізниця" Евгений Лященко.

Таким образом, компания сможет предоставлять польским и украинским грузоотправителям услугу перевозки "от двери до двери" и от одного оператора. Это также лишит клиентов "Укрзалізниці" потребности заключать договоры с разными компаниями.

В будущем "Укрзалізниця" планирует оперировать подвижным составом для колеи шириной и 1435 и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей. Ожидается, что полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland начнет уже в следующем году.

Оператор Ukrainian Railways Cargo Poland был зарегистрирован в прошлом году. Компания на первом этапе работы будет заниматься предоставлением комплексной услуги грузоперевозок, координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами и контролем подвижного состава общества за рубежом.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы начали гораздо чаще путешествовать по железной дороге – через год пассажиропоток на "Укрзалізниці" вырос почти на четверть. Больше всего – более чем втрое – выросли перевозки из Киева в направлении Чопа.

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