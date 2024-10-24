"Укрзалізниця" изменила движение поездов: обстрелы РФ повредили колеи

В Украине в связи с вражеским обстрелом повреждены колеи на участке между Николаевом и Херсоном. "Укрзалізниця" изменила движение поездов.

Видео дня

"Поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами. Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - говорится в сообщении компании.

Также в "Укрзалізниці" поблагодарили Херсонскую областную военную администрацию за оперативное реагирование на ситуацию. Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. "К обратному рейсу планируем возобновить железнодорожное сообщение", – добавили в "Укрзалізниці".

Ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд

В октябре "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Необходимость в этом возникла из-за роста спроса на билеты на рейсы в этом направлении. Впрочем, поезд будет временным – рейсы будут осуществляться только в отдельные дни осенних каникул. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 28 октября из Киева) в этом поезде составляет 214,39 грн.

"Усиливаем предложение мест на период осенних школьных каникул и назначаем дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Он может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает временные поезда из Киева во Львов и Ужгород. Как рассказали в самой компании, эти направления сейчас являются наиболее востребованными, а потому цель запуска – удовлетворить возросший спрос на билеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!