"Укрпочте" дали 5 дней: НБУ оштрафовал компанию на четверть миллиона

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф в размере 255 тыс. грн на АО "Укрпочта". Причиной тому стало непредставление в срок по почте в НБУ документов, которые Нацбанк запросил.

Это решение НБУ принял 16 марта, написала пресс-служба банка. Там заявили, что были нарушены требования закона "О платежных услугах" и обязали "Укрпочту" уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения.

"Национальный банк Украины применил к АО "Укрпочта" меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 255 000 грн. ... Указанное учреждение обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка", – говорится в сообщении НБУ.

В какие скандалы попала "Укрпочта" в последнее время

Недавно в Киеве задержали директора предприятия, которое производит коробки для "Укрпочты". Руководителя подозревают в сотрудничестве с РФ и перечислении российской компании более 1,1 млн евро за оборудование. По данным следствия, даже после начала полномасштабной войны он продолжил выполнять контракт, заключенный еще в 2021 году, и частично оплатил поставки, используя посредника из Беларуси, чтобы обойти запреты.

Правоохранители считают, что эти действия могли способствовать экономике страны-агрессора, поэтому бизнесмену сообщили о подозрении в пособничестве РФ и взяли под стражу. Его предприятие работает в Украине и имеет производственные мощности в нескольких регионах, а следствие продолжается.

До этого генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский попал в скандал. Он назвал "больными на голову" украинцев, которые работают за минимальную зарплату. Он фактически поставил под сомнение целесообразность такой работы, что вызвало волну возмущения, ведь в Украине около 1,2 млн человек живут на минималку или даже меньше.

Пользователи соцсетей раскритиковали такие высказывания как оскорбительные и оторванные от реальности, отметив низкие зарплаты в бюджетной сфере, ограниченные возможности в регионах и сложную ситуацию из-за войны. Дискуссию также усилил контраст между высокой зарплатой самого руководителя и уровнем оплаты труда в его компании, где отдельные вакансии предлагают суммы, близкие к минимальной.

