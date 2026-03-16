НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей: что изменилось для украинцев

Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: функция работает с с 1 декабря 2025 года.

"Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Указав UETR в ТрекСЭП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)", – рассказали в Нацбанке.

При этом там подчеркнули: с 1 апреля все участники СЭП обязаны будут формировать UETR для каждой платежной операции, выполняемой через СЭП. А кроме того:

Предоставлять этот идентификатор плательщику.

Передавать в ТрекСЭП информацию о статусе выполнения такой операции.

Что могут отслеживать клиенты банков

В целом же, отмечается, клиенты получили возможность увидеть статус своих платежных операций. В частности:

Инициированный.

Обрабатываемый банком плательщика.

Ожидающий обработки в СЭП.

Зачисленный на счет получателя и т.п.

Как отслеживать свои платежи в СЭП

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

В Украине обанкротились сразу 2 банка

Параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали:

"Первый инвестиционный банк";

"Мотор-Банк".

Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала. Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты. Оно будет состоять из:

полного размера вклада;

процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банков с рынка".

