"Укрпочта" готовит важные изменения в работе: они затронут каждую посылку

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" уже в ближайшие три месяца полностью роботизирует процесс обработки посылок. Это позволит сортировать по 8000 посылок в час, в 13 раз больше, чем при ручной работе.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью Forbes. "Через три месяца компания будет полностью роботизирована, все посылки будут обрабатываться автоматически. Это позволяет обрабатывать 8000 посылок в час, а вручную – до 600", – рассказал Смелянский.

Ранее Смелянский уже рассказывал, что "Укрпочта" переходит на автоматическую сортировку посылок. По словам руководителя компании, в результате вместе с обновлением логистики почта сможет осуществлять доставку по Украине в течение суток.

Тогда речь шла об открытии двух терминалов – "Киев Правый" и "Киев Левый". Однако уже в ближайшие месяцы автоматическая сортировка будет внедрена на всех крупнейших терминалах в Украине. "Дальше – Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Одесса… И еще 14-16 таких терминалов, чтобы вы могли получать посылки по Украине как можно быстрее", – анонсировал Смелянский.

Кроме того, "Укрпочта" внедряет новый подход к логистическим маршрутам. Смелянский пока не стал уточнять, когда именно доставка "Укрпочтой" будет происходить на следующий день после отправки.

"А что после этого будет? Доставка на следующий день в любой город Украины... Еще не завтра, однако ускорение сроков будет заметно уже совсем скоро", – отметил глава "Укрпочты".

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" также рассматривает инициативу по запуску почтового поезда между Украиной и Польшей. Это значительно ускорит международную доставку "Укрпочты", в том числе на рынок США с использованием авиадоставки из польских аэропортов.

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