"Укрпочта" изменит доставку писем и посылок в Польшу: подробности

Украинский почтовый оператор "Укрпочта" рассматривает инициативу по запуску почтового поезда для экспресс-доставки грузов между Украиной и Польшей. Запуск почтового вагона значительно ускорит международную доставку "Укрпочты", в том числе на рынок США с использованием авиадоставки из польских аэропортов. На сегодняшний день срок доставки посылок "Укрпочты" в Польшу составляет 22 дня.

Об этом сообщает Смилянский в кулуарах саммита Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина. Украинский почтовый оператор "Укрпочта" ведет активные переговоры по запуску почтового поезда, осуществляющего доставку грузов между Киевом и Перемышлем.

Встреча директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского с главой Poczta Polska Себастьяном Микошем на саммите Business Wisdom Summit оказалась благоприятной, ведь обсуждение выявило большой потенциал для развития международной логистики. Реализация этого проекта будет способствовать значительному ускорению международных отправлений "Укрпочты", включая маршруты в США, используя авиадоставку из польских аэропортов.

Отмечено, что хотя этот вид доставки оказывается дороже автомобильного транспорта, он меньше подвергается воздействию очередей и задержек, которые могут возникнуть из-за блокады. "Укрпочта" уже провела встречу с правительственной делегацией Польши, чтобы продемонстрировать им планы и показать вагон, предназначенный для почтовых перевозок.

Директор "Укрпочты" выразил надежду, что почтовый вагон удастся запустить в 2024 году. Это откроет новые возможности для международной торговли и обеспечит более быструю и надежную доставку грузов между Украиной и Польшей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут изменить налог на пересылку товаров ФЛПами и юридическими лицами. Так, если правительство примет это решение, все юрлица смогут официально оформить посылки за 1-2 минуты на сайте "Укрпочта" без лишних формальностей, самостоятельно, без брокера и бесплатно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!