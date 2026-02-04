Должен выплатить компенсацию: история с водителем трамвая в Чехии, который унизил украинцев с ребенком, получила продолжение

В Чехии получила продолжение резонансная история с водителем трамвая, который унизил украинскую пару с ребенком. Суд в Праге признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему общественные работы.

Кроме этого, он должен пройти программу социальной реабилитации и выплатить компенсацию пострадавшим. Об этом сообщает чешское издание idnes.

В среду районный суд Праги-10 приговорил водителя трамвая Даниэля Бейвла к 200 часам общественных работ за конфликт, произошедший в феврале прошлого года.

Также подсудимого обязали пройти программу социальной реабилитации и выплатить украинской паре компенсацию в размере 55 тысяч чешских крон.

Суд пришел к выводу, что мужчина совершил хулиганство, но его действия нельзя квалифицировать как клевету на государство, как настаивала прокуратура.

Судья Петр Кацафирек отметил, что подсудимый не способен адекватно реагировать на стрессовые ситуации, и напомнил, что на водителя ранее уже поступали жалобы от пассажиров.

В то же время, по словам судьи, уровень общественного вреда не был настолько значительным, чтобы речь шла о преступлении против государства.

Инцидент произошел 27 февраля в трамвае №7. Украинская пара ехала с двухлетним внуком, который вел себя беспокойно, после чего между пассажирами и водителем возник конфликт.

Узнав, что они из Украины, водитель начал выгонять их из трамвая, использовал оскорбительные высказывания и, согласно приговору суда, ударил 63-летнего мужчину в шею, а также угрожал ему.

Сам Бейвл в суде заявил, что пытался обеспечить безопасность движения и действовал так из-за языкового барьера и недоразумения.

Он признал свое поведение непрофессиональным и отметил, что сожалеет о содеянном как гражданин Чехии и работник транспортной компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года водителя пражского трамвая, который в конце февраля накричал на пару старшего возраста и ударил украинца на глазах у его маленького внука, уволили. Этот человек, по данным СМИ, связан с правыми националистическими организациями из чешского города Хомутова, откуда он несколько лет назад перебрался в Прагу.

