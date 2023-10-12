Украиснкие супермаркеты существенно переписали цены: как изменилась стоимость популярного продукта

В Украине существенно выросли цены на сливочное масло. В частности, в конце лета в супермаркетах этот продукт жирностью от 72,5% до 73% украинского производства стоил в среднем 350,09 грн/кг, что сразу на 52,05 грн дороже, чем в этот же период в прошлом году.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. Там отметили:

среди отечественных брендов дешевле всего стоило масло "Гармония вкуса" жирностью 73% – 255,56 грн/кг;

дороже всего – безлактозное масло жирностью 73% бренда "Клуб Сыра" – 442,61 грн.

А вот импортное масло гораздо дороже. По данным аналитиков, его стоимость составляла в среднем 545,5 грн/кг. Что почти на 200 грн превышает цену продукта украинского производства.

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Украинское масло практически не продают за границей

В то же время, отметили в Ассоциации, украинские предприятия все меньше экспортируют сливочного масла в ЕС. Причин две:

в Евросоюзе снижаются цены на продукт;

в Украине сокращаются запасы товара.

"Из-за нехватки сырья перерабатывающие предприятия не смогли летом выработать достаточное количество товара. Поэтому сейчас национальные переработчики работают на закрытие потребностей внутреннего рынка, где наблюдается активный спрос на масло", – объяснили там.

Дорожает не только масло

Повысили украинские супермаркеты и цены на сыры. В частности, за период с сентября 2022 года по сентябрь-2023 "Украинский" жирностью 50% вырос в цене на 117,95 грн/кг – до средних 412,2 грн.

А средняя цена сыра "Маасдам" жирностью 45% отечественного производства составила 516,26 грн/кг. Что сразу на 138,02 грн превышает прошлогоднюю цену.

При этом, подчеркивается, импортный "Маасдам" в среднем дешевле, чем украинский. Так, в супермаркетах его продают в среднем по 483,25 грн/кг, что на 6,39% дешевле отечественного.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подешевела гречка, которой, как ожидается, в 2023 году будет собран рекордный урожай. В середине октября в супермаркетах ее продают по цене в около 36 грн/кг, что почти на 10 грн ниже средней цены сентября в 43,83 грн.

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