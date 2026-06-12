Украину "завалило" контрабандными цветами: миллионы растений "исчезают" на границе

Импортные розы, продаваемые в цветочных магазинах Украины, массово ввозятся нелегально – каждый второй цветок может быть контрабандным. Ситуацию усугубляет бездействие руководителя Государственной таможенной службы Владислава Суворова.

Видео дня

Об этом сообщает ZN.UA. Разоблаченная журналистами коррупционная схема, связанная с нелегальным импортом цветочной продукции, подтверждает выводы, к которым пришла Временная следственная комиссия (ВСК) относительно так называемой "цветочной проблемы".

Сколько цветов "теряется" на пути в Украину

Журналисты отмечают, что давно сообщали о проблеме временно исполняющему обязанности руководителя Государственной таможенной службы Владиславу Суворову, но ситуация не менялась. В то же время, отчитываясь на заседании ВСК, он заявил, что в ходе внутренних проверок ведомство выявило несоответствия примерно в 30% поставок роз.

Однако журналисты обнаружили, что этот показатель существенно занижает реальные масштабы контрабанды. Согласно официальной статистике импорта за 2025 год, когда объемы "пропавших" цветов были даже меньше, чем в предыдущие периоды:

из Нидерландов было отправлено 18,8 млн роз;

в Украине официально оформили 10,2 млн цветков;

фактически "потерялось" в пути 8,6 млн роз или 46% от всего объема.

"И никакие правила округления не сделают из них 30%", – подчеркивают журналисты.

При этом никто из присутствующих на заседании народных депутатов и членов комиссии не опроверг заявление Суворова. Следователи не упомянули ни статистику за прошлые годы, ни тот факт, что в 2025 году в Украину вообще "не доехало" почти 70% хризантем. ВСК фактически согласилась с озвученными таможенником данными.

Последствия расследования

Аналитики рынка и журналисты убеждены, что миллионы "исчезнувших" по документам цветов на самом деле были успешно доставлены в Украину и реализованы в розничных сетях. Причем без уплаты импортной пошлины и НДС в государственный бюджет, что нанесло казне миллионные убытки.

Реализация такой схемы была бы невозможна без прямого содействия и прикрытия со стороны самих сотрудников таможни, ведь случайно не заметить исчезновение почти половины грузов просто нереально.

Несмотря на очевидные признаки системной коррупции внутри ведомства, итог заседания комиссии оказался формальным. Участники ВСК лишь договорились "взять вопрос под контроль" и проводить выборочные рейды для проверки подозрительных грузовиков с товаром. В то же время вопрос о проведении служебных проверок в отношении самих таможенников, пропускавших эти грузы, на заседании вообще не поднимался.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цветочный рынок Украины почти полностью находится в тени, ведь большинство продаж оформлено через ФЛП второй группы, что позволяет уклоняться от уплаты НДС (налога на добавленную стоимость), налога на прибыль и частично зарплат. Из-за этого государство ежегодно теряет миллиарды гривен, хотя небольшая часть компаний работает легально, выплачивает официальные зарплаты и соблюдает все налоговые обязательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!