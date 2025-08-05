Украину завалили импортными фруктами: сколько стоит килограмм и где найти самые дешевые

Лето – это пора сочных и полезных фруктов. Но из-за весенних заморозков урожай косточковых культур и в частности персиков в Украине был почти потерян. Поэтому полки супермаркетов заполнили плоды из Испании, Турции и Греции, которые стоят заметно меньше отечественных, за которые придется отдать около 200 грн за килограмм.

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Об этом свидетельствует собственный мониторинг цен OBOZ.UA. В целом стоимость зависит от многих факторов – страны поставки, сорта, размера плода и условий транспортировки. Причем инжирные персики традиционно дороже обычных.

Цены на персики в супермаркетах

Самые дешевые персики оказались в торговой сети АТБ, но здесь ассортимент персиков представлен только греческими плодами. Такие персики 1 сорта стоят 95 грн/кг.

В Varus цена на персики варьируется от 110 до 200 грн/кг. Причем самые дешевые импортные фрукты – из Турции.

В "Форе" персики продаются по 110 грн/кг, но без указания сорта или страны выращивания.

А вот в "Ашане" разбег цен на персики превышает 100%. За 1 кг придется выложить от 120 грн за обычный испанский фрукт, до 240 грн за сортовые украинские.

В "Сильпо" также можно выбрать персики на разный кошелек, но только импортные. В частности, за турецкий или греческий импорт просят заплатить 110 грн/кг, а вот за отборные испанские – уже 200 грн/кг.

Почему так дорого?

Стоимость персиков объясняется погодными катаклизмами, которые постигли Украину и остальную Восточную Европу, где заморозки и резкие перепады температур в период цветения деревьев уничтожили до 90% завязи. Кроме того, из-за обильных дождей в период созревания вызвали гниение и падение плодов.

Ранее сообщалось, что из-за этого фермеры потеряли до 90% урожая персика. Поэтому отечественные производители не смогут удовлетворить внутренний спрос в сезон и полки наполняются преимущественно за счет импорта.

Также производители жалуются на отсутствие государственной поддержки. Например, в Румынии и Польше выделяются гранты и компенсируется большая часть расходов на системы защиты. Это позволяет местным фермерам активно внедрять ветровые машины или дождевание, которые сдерживают заморозки поднимая температуру на 5-7 °C. Зато в Украине такие технологии почти не используются.

Как уже сообщал OBOZ.UA, оптовые цены на арбузы в Украине упали на 36% и теперь они стоят на четверть меньше, чем в прошлом году. Причина в избыточном предложении и ухудшении качества из-за жары и засухи. Фермеры вынуждены продавать арбузы с убытками, даже несмотря на сокращение производства в результате оккупации Херсонщины и потери части урожая.

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