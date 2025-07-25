Украину "завалят" импортными фруктами: какие причины и что будет с ценами

В Украине в этом сезоне из-за весенних заморозков фермеры потеряли до 90% урожая персика – только одна компания возле Одессы недополучила 120 тонн продукции на 7,2 млн грн. Из-за этого полки магазинов массово заполнят импортные фрукты, стоимость которых растет и уже в среднем на 20-30% выше отечественных.

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Об этом в интервью SEEDS рассказал управляющий директор ООО "Грин Технолоджи ЛТД" Дмитрий Остапенко. Из-за масштабных потерь в косточковых фруктах государство не сможет удовлетворить внутренний спрос в сезон июль–сентябрь.

По словам Остапенко, на полках супермаркетов преимущественно появится импортная продукция – более 90 % торгового предложения. В саду возле Одессы первая волна заморозков прошла с 7 до 13 апреля – фаза цветения была активной, и деревья потеряли почти весь потенциальный урожай.

Из-за тепловой инверсии ночью поверхностные слои охлаждаются значительно быстрее, чем верхние, что нанесло колоссальный ущерб. Другие культуры, как виноград, пострадали значительно меньше – там растения еще не реагировали на минусовую температуру.

Например, системы защиты – ветровые машины или дождевание, которые сдерживают заморозки поднимая температуру на 5-7 °C, в Украине почти не используются. В западных странах, среди которых Румыния и Польша, такие технологии поддерживают грантово и компенсируют большую часть расходов, что делает их эффективными и доступными.

Для фермеров наличие лишь нескольких деревьев, давших урожай верхушками, превратило расходы на обработку, полив и питание в убытки. Активное использование аналитических инструментов и технологий – теперь дело номер один, чтобы избежать повторения потерь в следующих сезонах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, импорт европейских сыров в Украину резко вырос – прежде всего, из Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было ввезено на 15% больше твердых и полутвердых сыров, чем за этот же период 2024-го. В то же время украинские производители испытывают существенные трудности.

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