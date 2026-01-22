Украинцам не стоит ждать удешевления молочки: почему и какая стоимость будет в супермаркетах

Экспорт сливочного масла остается ключевым фактором, который формирует закупочные цены на молоко и, соответственно, стоимость молочных продуктов в украинских супермаркетах. Из-за падения мировых цен и сокращения экспорта быстрого удешевления для потребителей рынок пока не обещает.

Об этом сообщает Инфагро. В первой половине года украинские производители получили существенный импульс благодаря активному экспорту сливочного масла.

Высокие мировые цены и стабильный спрос за рубежом позволили нарастить продажи, а вместе с этим повысить закупочные цены на молоко-сырье. Для фермеров это означало рост доходов, а для переработчиков – более дорогое сырье.

Однако этот эффект имел и обратную сторону. Подорожание молока привело к постепенному росту цен на большинство молочных продуктов на внутреннем рынке. Украинские потребители все чаще сталкивались с более высокими ценниками на масло, сыр и другую молочную продукцию, даже несмотря на ограниченную покупательную способность.

Ситуация изменилась достаточно быстро. В конце года мировые цены на сливочное масло пошли вниз, что сразу ударило по доходам украинских производителей. Закупочная стоимость молока снизилась, а экспортные продажи потеряли привлекательность. В течение нескольких месяцев производство масла работало фактически с убытками из-за слабого внешнего спроса.

Несмотря на это, по итогам всего года отрасли удалось сохранить общую прибыльность. Большую часть года экспортные цены оставались высокими, что обеспечило средний уровень выручки значительно выше, чем в предыдущие годы. Именно этот фактор частично компенсировал финансовые потери конца года.

Важную роль в росте экспорта сыграл доступ к рынку Европейского Союза без пошлин и квот в течение длительного периода. Отмечается, что это позволило украинским компаниям активно наращивать поставки и закрепиться на новых каналах сбыта.

Впрочем, сейчас ситуация кардинально изменилась. Введение квот и лицензирования, а также снижение привлекательности цен фактически привели к остановке экспорта масла в ЕС. В ответ производители вынуждены переориентироваться на рынки соседних стран, в частности постсоветского пространства.

Показательно, что на внутреннем рынке масло сейчас продается дешевле, чем на экспорт в ряд таких стран. В то же время участники рынка не видят признаков быстрого восстановления цен и не исключают дальнейшего ухудшения рыночной конъюнктуры в ближайшее время.

Отдельной проблемной зоной остается украинский рынок сыра. В прошлом году он работал под существенным давлением импорта. Лишь немногим производителям удалось улучшить финансовые результаты, тогда как большинство смогло лишь удержать объемы производства на прежнем уровне.

Импорт твердых и полутвердых сыров из Европейского Союза продолжал расти, усиливая конкуренцию на внутреннем рынке. По оценкам аналитиков, влияние импорта все больше ограничивает возможности развития отечественных производителей и уменьшает их долю продаж.

Положительным исключением стал сегмент плавленых сыров. Поставки этой продукции из-за рубежа почти не выросли, что позволяет украинским компаниям удерживать относительно стабильные конкурентные позиции.

Экспорт сыра из Украины по итогам года несколько вырос, но этот рост был неравномерным и фактически обеспечен только одним крупным оператором. В целом экспорт не смог компенсировать увеличение импортных поставок.

В начале нового года ценовая ситуация на внутреннем рынке сыра существенно не изменилась. Прайсовые цены на традиционные полутвердые сыры остаются стабильными, однако растет доля акционных продаж с существенными скидками, что свидетельствует о слабом спросе.

Экспортные цены на полутвердые сыры также почти не меняются. Участники рынка не ожидают заметного оживления экспорта в ближайшее время, хотя колебания курса гривни могут в определенной степени повлиять на баланс между импортом и внутренним производством.

