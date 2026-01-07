Украину завалили дешевым импортным продуктом из ЕС: баланс на рынке нарушен

Импорт дешевого сыра из Европейского Союза нарушил баланс на рынке в Украине. У результате отечественные производители завершили год без ожидаемого предпраздничного подъема.

Об этом сообщает Инфагро. Отмечается, что все больше покупателей отдают предпочтение европейской продукции из-за более низкой цены, хотя в декабре потребление сыров в Украине действительно выросло.

Что происходит на рынке сыра

В конце года украинский сырный рынок оказался под давлением растущего импорта. Предложение недорогих сыров из-за рубежа существенно расширилось, что усилило конкуренцию для отечественных производителей и повлияло на их финансовую устойчивость.

Продажи украинских сыров удерживались преимущественно благодаря промоакциям. В то же время активное снижение цен привело к сокращению маржи, а ожидание падения спроса в январе заставило производителей сократить объемы производства.

По итогам года объемы выпуска твердых и полутвердых сыров в Украине сократились по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной стало усиление позиций импортной продукции, прежде всего из стран Европейского Союза, которая остается привлекательной по цене.

Зато участники рынка готовятся к тому, что в следующем году объемы импорта не будут уменьшаться. Уже сейчас значительная доля продаж полутвердых сыров формируется за счет европейской продукции, и эта доля, по оценкам, продолжит расти.

Поиск альтернативных решений

Украинские сыры часто уступают импортным аналогам по цене даже в период акций. В таких условиях производители вынуждены выбирать между глубокими скидками, которые снижают прибыльность, и сокращением объемов производства.

Для части компаний альтернативой внутреннему рынку остается экспорт, где ценовые условия позволяют компенсировать потери от высокой конкуренции внутри страны.

Зато относительная стабильность сохраняется в сегменте плавленых сыров. Спрос и производство в этой категории не испытывают резких колебаний, что делает ее одной из самых сбалансированных ниш на сырном рынке.

