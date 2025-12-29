Цены на кофе в Украине бьют рекорды: где продают самое дорогое эспрессо

В течение последнего года продукты в Украине заметно подорожали. В частности на 17% выросла стоимость кофе – до 41 грн за чашку эспрессо. Это одновременно почти вдвое больше, чем было до большой войны.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. Отмечается, что еще в прошлом декабре чашку кофе можно было выпить за 35 грн.

Средняя стоимость эспрессо по годам

2021 – 21 грн.

– 21 грн. 2022 – 25 грн.

– 25 грн. 2023 – 29 грн.

– 29 грн. 2024 – 35 грн.

– 35 грн. 2025 – 41 грн.

Где кофе самый дорогой

Среди регионов по стоимости кофе лидирует Львовщина — здесь в среднем придется заплатить 47 гривен за чашку эспрессо (+19% год к году). Эта область впервые за последние годы возглавила "кофейный рейтинг", Украины. Зато Одесская область, которая два года подряд была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте — 45 гривен за эспрессо.

Самое дешевое эспрессо уже третий год подряд можно найти в Хмельницкой области — 33 гривны за чашку (+18%). Чуть дороже(за 35 гривен) эспрессо можно выпить в Запорожской и Кировоградской областях.

В то же время на Сумщине, которая еще в прошлом году была среди регионов с самым дешевым кофе, в этом году кофе подорожал существеннее – сразу на 26% за год, до 36 гривен. Но это все еще меньше, чем в среднем по Украине.

Следует отметить, что эспрессо является основной составляющей каждого кофейного напитка. Поэтому его стоимость непосредственно влияет на цену любого напитка в кафе.

Почему дорожает кофе

Кофейные зерна – на 100% импортный продукт для Украины, поэтому их стоимость зависит от курса гривны. Кроме того, на это прямо влияет и стоимость сырья на международных площадках.

Ранее в этом году стало известно, что из-за проблем с поставками в ключевых регионах выращивания кофе стоимость зерен арабики существенно выросла и достигла нового рекорда – чуть менее $4 за фунт. Наибольшее беспокойство вызвал дефицит в Бразилии – крупнейшем производителе арабики в мире. Местные экспортеры предупреждали о возможном снижении производства в 2025-2026 урожайном году как арабики, так и более дешевой робусты.

Кроме того, запасы кофейных зерен на складах достигли самого низкого за много месяцев уровня. Облегчить ситуацию на биржах могло бы недавнее увеличение количества кофе, ожидающего оценки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Богдан Духницкий объяснил причины высоких цен на кофе. Он это связывает с климатическими катастрофами, сокращением урожаев и дисбалансом между спросом и предложением.

