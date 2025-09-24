Украину рекордно завалили продуктом из ЕС: что происходит на рынке

Украина наращивает импорт свинины колоссальными темпами – количество свежего и мороженого мяса, которое завезли за восемь месяцев 2025 года, почти в восемь раз превысило показатели за аналогичный период 2024-го. Таким образом, импорт свинины достиг рекордных показателей с начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные"Клуба аграрного бизнеса Украины" (УКАБ). Всего в январе-августе импорт свинины составил 14,9 тыс. тонн, что в 7,8 раза больше, чем завезли за аналогичный период 2024-го, и является самым высоким показателем с 2022 года.

Импорт свинины в Украину: сколько и у кого покупаем

Наибольшие объемы: в июле и августе (вместе 7,7 тыс. тонн ).

). В частности, в августе ввезли 4,6 тыс. тонн свинины – на 48% больше, чем в июле .

. За первые две недели сентября импортировали уже 3,2 тыс. тонн .

. Главные поставщики: Дания, Польша и Нидерланды.

Анализируя актуальные данные, эксперты прогнозируют, что в 2025 году объемы закупок достигнут не менее 25 тыс. тонн. А основная доля поставок придется на вторую половину года.

Почему растет импорт

"Основной причиной активного импорта стало сокращение поголовья свиней зимой до 4,5 млн голов, преимущественно в хозяйствах населения. Это привело к дефициту предложения на внутреннем рынке и росту цен. По данным УКАБ, в сентябре закупочные цены на живой вес свиней беконных пород составляли 98–100 грн/кг в зависимости от региона. С начала года цены выросли на 34%, а в годовом измерении – на 60%", – объясняет аналитик УКАБ Максим Гопка.

Зато стоимость живца в странах Евросоюза падает. Это сделало их рынок привлекательными для украинских закупщиков, а импорт – альтернативной отечественному сырью.

Когда уменьшатся цены

Аналитики констатируют, что сокращение импорта станет возможным при условии постепенного наращивания поголовья свиней. Это может отразится и на внутренних закупочных ценах.

В 2025 году украинские свиноводы несколько начали наращивать поголовье скота. По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября в стране насчитывалось 4,8 млн свиней – это на 7% больше, чем в январе. В то же время это все еще на 5% меньше, чем в прошлом году, поэтому рыночное предложение остается ограниченным. Сейчас восстановление происходит в основном в секторе предприятий – на них приходится 65% поголовья.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала 2025 года цены на свинину в Украине выросли более чем на 30% – килограмм стоит уже более 250 грн, а отдельные отрубы превышают 300 грн/кг. Причина – сокращение внутреннего производства, уменьшение поголовья, рост расходов и сезонное снижение предложения.

