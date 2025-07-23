В Украине резко переписали цены на мясо: сколько теперь стоит свинина

С начала 2025 года цены на свинину в Украине выросли более чем на 30% – килограмм стоит уже более 250 грн, а отдельные отрубы превышают 300 грн/кг. Причина – сокращение внутреннего производства, уменьшение поголовья, рост расходов и сезонное снижение предложения.

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Об этом сообщают аналитики ассоциации"Свиноводы Украины". Если в 2024 году средняя розничная цена охлажденного мяса держалась ниже 200 грн/кг, то уже в июне 2025-го килограмм стоил в среднем 253,2 грн.

Аналитики ассоциации объясняют, что основная причина подорожания – сокращение внутреннего производства из-за уменьшения поголовья свиней. В январе-мае 2025 года предложение свинины в Украине упало примерно на 11%, а среди промышленных производителей – более чем на 15%. Это особенно критично, поскольку именно они обеспечивают более половины всего мяса на рынке.

В прошлом году ситуация была противоположной, ведь из-за высокого предложения и низкого спроса закупочные цены на живую свинью были очень низкими – 52-60 грн/кг. Но уже в 2025-м закупочная стоимость подскочила до 92,5-93,5 грн/кг и продолжает расти.

Промышленные производители массово покидают рынок из-за низкой рентабельности, цены на корма выросли, а маржа упала. Кроме экономических факторов, рынок серьезно пострадал от эпизоотических угроз, в частности африканской чумы свиней (АЧС). Также некоторые из игроков потеряли бизнес из-за боевых действий в восточных регионах.

К этому добавляется сезонный фактор – жара. Из-за нее животные медленнее набирают вес, а производители вынуждены или сокращать партии, или откладывать реализацию. Свинина – не единственный вид мяса, который растет в цене.

Охлажденная курятина уже почти на 30% дороже, чем год назад, а куриное филе сравнялось в цене с отдельными полуфабрикатами из свинины – например, с гуляшом, грудинкой или лопаткой. Потребители все чаще вынуждены выбирать более дешевые продукты, а переработчики фиксируют снижение спроса даже на более доступные мясные товары.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на июль 2025 года цены на картофель в Украине упали до 11–18 грн/кг, что на 10% меньше, чем неделю назад. Аналитики прогнозируют, что стоимость продолжит снижаться из-за роста предложения на рынке.

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